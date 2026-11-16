Video: गोंडा में 30 नवंबर तक घर बैठे करें स्वगणना, डीएम ने की अपील

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जनगणना-2027 के तहत 30 नवंबर तक लोग मोबाइल से घर बैठे अपने परिवार का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजकन ने सोमवार को लोगों से स्वगणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनेंगे। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को स्वगणना के प्रति जागरूक करेगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://se.census.gov.in पर विवरण दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान एडीएम प्रमोद झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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