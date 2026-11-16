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गोंडा: गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से किशोर की मौत, दो दोस्त घायल; नवाबगंज बाजार से लौट रहे थे घर

Mon, 16 Nov 2026 11:04 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा
अमर उजाला नेटवर्क, गोंडा Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 11:04 AM IST
सार

गोंडा में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से किशोर की मौत हो गई। जबकि, दो दोस्त घायल हो गए। तीनों बाइक से नवाबगंज बाजार से घर लौट रहे थे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Teenager died while two friends injured after being hit by sugarcane loaded tractor-trolley in Gonda
गमगीन परिजन एवं अमरजीत की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गोंडा में रविवार रात गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जबकि, दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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हादसा नवाबगंज क्षेत्र के पटपरगंज मार्ग पर हुआ। जैतपुर गांव के मजरे खेमपुर निवासी ओमप्रकाश का छोटा बेटा अमरजीत रविवार शाम दोस्तों सूरज और कमलेश के साथ बाइक से नवाबगंज बाजार गया था। रात करीब 9.30 बजे तीनों घर लौट रहे थे। 
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सोनारन पुरवा कोठिया के पास सामने से आ रही गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर परिजन पहुंचे, लेकिन तब तक अमरजीत की मौत हो गई थी। दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज, अयोध्या भेजा गया।
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सीओ डॉ. यूपी सिंह ने बताया कि किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में ले ली गई है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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