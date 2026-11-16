Video: गोंडा में कांग्रेसी की सूची पर सपा-कांग्रेस की राय जुदा-जुदा

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विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को दी गई 181 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में गोंडा जिले के गौरा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। सूची वायरल होते ही दोनों दलों में चर्चाएं होने लगी हैं। कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी शिवकुमार दूबे का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका वह लोग पालन करेंगे। बीते विस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ठीक था। वहीं, सपा के जिला प्रवक्ता जावेद अहमद मंटू ने बताया कि कांग्रेस को चाहे 18 सीट दी जाए या फिर 181, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। वह लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों में सपा की स्थिति काफी मजबूत है।

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