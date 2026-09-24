{"_id":"6ab49cdda02b0235be0ffd72","slug":"video-gada-ma-acanaka-bthal-masama-ka-majaja-brasha-shanpr-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में बृहस्पतिवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम के बदले मिजाज और बारिश को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अमित सिंह ने बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद परिषदीय विद्यालयों के साथ ही कक्षा आठ तक संचालित अन्य विद्यालयों में भी बच्चों की छुट्टी रहेगी। सुबह अचानक बारिश शुरू होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और लगातार बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।

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