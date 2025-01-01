Gonda News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से कैशियर की मौत

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नगर कोतवाली क्षेत्र के इमलिया गुरदयाल गांव निवासी प्रमोद कुमार (30) एक निजी पैथोलॉजी सेंटर में कैशियर थे। मंगलवार रात करीब नौ बजे वह शहर के महाराजगंज निवासी अपने साथी कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद हसन के साथ बाइक से एससीपीएम कॉलेज की ओर जा रहे थे। दोनों एससीपीएम चौकी के पास पहुंचे ही थे कि लखनऊ की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।चौकी के पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों ने दोनों को एंबुलेंस से गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्रमोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद हसन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक के बड़े भाई मनोज ने बताया कि प्रमोद ने हेलमेट लगा रखा था। टक्कर में हेलमेट भी क्षतिग्रस्त हो गया।सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि चालक भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है।तीन भाइयों में सबसे छोटे थे प्रमोदप्रमोद तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनोज कुमार यहीं रहकर खेती-किसानी करते हैं, जबकि विनोद कुमार और मृतक के पिता छांगुर दमन में नौकरी करते हैं। हादसे में प्रमोद की मौत की सूचना के बाद भाइयों और मां सरस्वती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।