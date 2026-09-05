{"_id":"6a9c3df083eac4b5da0d607a","slug":"video-water-spreads-over-grazing-grounds-pastures-submerged-livestock-herders-hope-for-assistance-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चराने वाली जगहों पर पसरा पानी, जलमग्न चरी....पशु पालकों को मदद की आस; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चराने वाली जगहों पर पसरा पानी, जलमग्न चरी....पशु पालकों को मदद की आस; VIDEO
गंगा में प्रति घंटे एक सेमी की रफ्तार से घटाव शुरू हो गया है। लेकिन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दुश्वारियां बरकरार हैं। सबसे अधिक फजीहत का सामना पशु पालकों को करना पड़ रहा है। निचले इलाकों के जलमग्न होने के कारण उनको मवेशियों को चराने के लिए ऊंची जगहों का आश्रय लेना पड़ रहा है। इसी तरह कल तक जो निचले इलाकों में रिहायशी झोपड़ी बनाकर आबाद थे। उनको भी अपने आशियाने का जगह बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।