Ghazipur News: विहिप के स्थापना दिवस पर हिंदू समाज की एकता का आह्वान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:13 AM IST
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गाजीपुर। विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस पर रविवार को लाल दरवाजा स्थित जायसवाल धर्मशाला में समारोह मनाया गया। मुख्य वक्ता काशी प्रांत के सह सेवा प्रमुख दिनेश ने संगठन की स्थापना के उद्देश्य, सेवा, संस्कार और हिंदू समाज के संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि विहिप का स्थापना दिवस भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। संत योगी महाराज ने आशीर्वचन दिया, जबकि अभिषेक जी ने विचार रखे। अध्यक्षता पूर्व नगर संघ चालक दीनदयाल जी ने की। मंचासीन अतिथियों ने सनातनी हिंदू समाज की एकता, परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता का आह्वान किया। साथ ही लोगों से विहिप से जुड़कर संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई।
जिला मंत्री विनीत सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में जिले के सभी 10 प्रखंडों में मनाया गया। जिला मुख्यालय पर रविवार को मुख्य समारोह हुआ। संचालन जिला सह मंत्री दिलीप जी ने आचार्य पद्धति से किया।
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समारोह में बजरंग दल जिला संयोजक रवि राज समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और स्वयंसेवक मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि विहिप का स्थापना दिवस भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। संत योगी महाराज ने आशीर्वचन दिया, जबकि अभिषेक जी ने विचार रखे। अध्यक्षता पूर्व नगर संघ चालक दीनदयाल जी ने की। मंचासीन अतिथियों ने सनातनी हिंदू समाज की एकता, परस्पर सहयोग और सामाजिक समरसता का आह्वान किया। साथ ही लोगों से विहिप से जुड़कर संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई।
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जिला मंत्री विनीत सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में जिले के सभी 10 प्रखंडों में मनाया गया। जिला मुख्यालय पर रविवार को मुख्य समारोह हुआ। संचालन जिला सह मंत्री दिलीप जी ने आचार्य पद्धति से किया।
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समारोह में बजरंग दल जिला संयोजक रवि राज समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और स्वयंसेवक मौजूद रहे।