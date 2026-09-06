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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Farmer falls into pond after feeling dizzy in the heat; drowns to death.

Ghazipur News: धूप में चक्कर खाकर पोखरी में गिरा किसान, डूबने से गई जान

Sun, 06 Sep 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:58 PM IST
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Farmer falls into pond after feeling dizzy in the heat; drowns to death.
विजय राजभर की फा​इल फोटो। स्रोत- परिजन
बरेसर (गाजीपुर)। चकमुकरी गांव स्थित पोखरी के पास पेड़ के नीचे आराम करने गए किसान विजय राजभर (55) की रविवार को डूबने से मौत हो गई। वह धान की खेत में दवा व खाद डालने गया था।
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तेज धूप से वह पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा वैसे ही चक्कर खाकर अचानक बेहोश हो गए और सीधे पोखरी में जा गिरे।
थानाध्यक्ष वागीश विक्रम सिंह ने बताया कि चकमुरी गांव निवासी अरविंद राजभर ने तहरीर दी कि पिता विजय राजभर दोपहर करीब 12 बजे धान के खेत में खाद और दवा डालने गए थे। तेज धूप होने की वजह से वह कुछ दूरी पर स्थित पोखरी के किनारे पेड़ के नीचे आराम करने गए था। इस दौरान वहां वह अचेत होकर पोखरी में गिर पड़ी।
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आसपास के लोगों ने देखा तो शोर मचाते हुए घर वालों को हादसे की सूचना दी। परिवार के लोग भी घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से पोखरी से बाहर निकालकर कासिमाबाद सीएचसी लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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परिजन शव देखकर रोने-बिलखने लगे। आवाज सुनकर ग्रामीणों की दरवाजे पर भीड़ जुटी रही। लोग परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने में लगे थे।
वहीं, पत्नी बुचिया देवी, बेटा गोल्डन, अरविंद और राजू बिलखते-बिलखते अचेत हो जा रहे थे। यह देखकर ग्रामीणों का भी कलेजा फट जा रहा था।
थानाध्यक्ष वागीश विक्रम सिंह ने बताया कि अरविंद राजभर की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
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