{"_id":"6a906f26f94311cf020123f9","slug":"video-two-illegally-operating-hospitals-sealed-in-ghazipur-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर में अवैध रूप से संचालित दो अस्पताल सील, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सैदपुर में अवैध रूप से संचालित हो रहे दो अस्पतालों को सील कर दिया। साथ ही सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजीव सिंह ने कथित चिकित्सक सहित पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सैदपुर कोतवाली में तहरीर दी है। सैदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि नई सड़क स्थित मद्रासी चिकित्सालय और सादात रोड स्थित यथार्थ हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। इस दौरान आवश्यक पंजीकरण एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दोनों अस्पतालों को सील कर दिया गया।

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