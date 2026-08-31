{"_id":"6a95ab3fcb8183c4b602e53c","slug":"video-traffic-halted-on-revatipur-kamakhya-bypass-road-due-to-floods-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ से रेवतीपुर-कामाख्या बाइपास मार्ग पर आवागमन बंद, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर जनपद में गंगा नदी खतरा बिंदु 63.105 मीटर छूने को बेताब दिख रही है। गंगा में लगातार बढ़ाव जारी है। सोमवार की शाम पांच बजे गंगा का जलस्तर 62.920 मीटर दर्ज किया गया। गंगा में बढ़ाव की प्रति घंटे तीन सेमी की रफ्तार थी। वहीं बाढ़ का पानी पसर जाने के कारण आठ किलोमीटर लंबा रेवतीपुर-मां कामाख्या धाम बाइपास मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जनपद में 400 बीघा से अधिक फसल जलमग्न हो चुकी है।

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