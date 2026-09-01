Ghazipur News: ईवीएम गोदाम की सुरक्षा परखी, सीसीटीवी और अग्निशमन यंत्रों की जांच
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
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जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सतर्कता बरतने तथा सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गोदाम में लगे अग्निशमन यंत्रों की वैधता और कार्यशीलता की जांच की। साथ ही सुरक्षा में तैनात गार्ड, निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा इंतजामों को भी परखा। निरीक्षण में सभी उपकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं सही एवं संतोषजनक मिलीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान जिला विकास अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी ईवीएम राजन राय, सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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