Ghazipur News: पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण संपन्न
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
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बीआरसी सभागार में चल रहा शिक्षकों के तीसरे और चौथे बैच का पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हो गया। अंतिम दिन शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, नई पाठ्यपुस्तकों के समेकित उपयोग, प्रभावी शिक्षण योजना और मूल्यांकन तकनीकों की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षक एवं एआरपी अरविंद, प्रेम कुमार, सुरेश कुमार और अखिलेश गिरी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एफएलएन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय समझ को मजबूत करना है। उन्होंने शिक्षण को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर गतिविधि आधारित, रुचिकर और बाल-केंद्रित बनाने पर जोर दिया।
अंतिम सत्र में शिक्षकों का पोस्ट-ट्रेनिंग असेसमेंट कराया गया और फीडबैक फॉर्म भरवाए गए। साथ ही प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को विद्यालयों में लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई।
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इस मौके पर करुणा राय, विद्यावती, रखसार, श्यामसुंदर, पारसनाथ, सुरेंद्र, प्रशांत, शरद, संतोष, धीरेंद्र, ओमवीर, बलवीर, निलेश, पंचम, हुभैरा नूर और दरख्सा नूर सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
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प्रशिक्षक एवं एआरपी अरविंद, प्रेम कुमार, सुरेश कुमार और अखिलेश गिरी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एफएलएन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय समझ को मजबूत करना है। उन्होंने शिक्षण को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर गतिविधि आधारित, रुचिकर और बाल-केंद्रित बनाने पर जोर दिया।
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अंतिम सत्र में शिक्षकों का पोस्ट-ट्रेनिंग असेसमेंट कराया गया और फीडबैक फॉर्म भरवाए गए। साथ ही प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकों को विद्यालयों में लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई।
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इस मौके पर करुणा राय, विद्यावती, रखसार, श्यामसुंदर, पारसनाथ, सुरेंद्र, प्रशांत, शरद, संतोष, धीरेंद्र, ओमवीर, बलवीर, निलेश, पंचम, हुभैरा नूर और दरख्सा नूर सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।