{"_id":"6a95ab3d93c7ea5eb60e1f15","slug":"video-shepherds-located-using-night-vision-drones-in-darkness-night-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"रात के अंधेरे में नाइट विजन ड्रोन से तलाशे गए चरवाहे, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से डूहिया सरैया गांव के पास नदी के टापू पर 12 चरवाहे और 2000 से अधिक भेड़ें फंस गईं। रात के अंधेरे में सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने नाइट विजन ड्रोन की मदद से उनकी लोकेशन चिह्नित की और करीब छह घंटे तक चले जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के नेतृत्व में हुई त्वरित कार्रवाई से बाढ़ के बीच बड़ा हादसा टल गया।

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