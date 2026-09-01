Ghazipur News: पुराना भवन ध्वस्त हो तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण में आए तेजी

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भारत सरकार की योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक जरूरतों और तकनीक के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में डायट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। संवाद

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गाजीपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सैदपुर को उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य जून से शुरू हो चुका है, लेकिन पुराने जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण में देरी के कारण काम की गति धीमी है। कार्यदायी संस्था के अनुसार, भवन ध्वस्तीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके हटते ही निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर सैदपुर में डायट की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। छह हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित इस संस्थान में हर वर्ष करीब 400 डीएलएड प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।