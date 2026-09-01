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Ghazipur News: 22 हजार मवेशियों को लगा खुरपका-मुंहपका का टीका

Tue, 01 Sep 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:48 AM IST
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Commentary on 22 thousand Maveshi laga kharapka-muhpaka
बारिश के मौसम में पशुओं में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने के बीच पशुपालन विभाग ने खुरपका-मुंहपका से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। विकासखंड की 63 ग्राम पंचायतों में सोमवार तक करीब 22 हजार छोटे-बड़े पशुओं का निशुल्क टीकाकरण किया जा चुका है। अभियान पांच सितंबर तक चलेगा। राजकीय पशु चिकित्साधिकारी डॉ. चंद्रकांत सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में पशुओं में कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा रहता है। इनमें खुरपका-मुंहपका गंभीर बीमारी है, जो पशुओं के मुंह और पैरों को प्रभावित करती है। इसे देखते हुए हैदरगंज, गांई, सिंगेरा, इंदौर, सुलेमापुर देवकली, नसरतपुर, अविसहन, बीरबलपुर, पलिया, रानीपुर और मरदह न्याय पंचायत के 63 गांवों में टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सभी मवेशियों को निशुल्क टीका लगाया जाना है। टीम के गांव पहुंचने के समय पशुपालक घर पर मौजूद नहीं होने के कारण कई पशु टीकाकरण से छूट जाते हैं। ऐसे पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर डॉ. शाहिद अंसारी, सुहेल अहमद, आशुतोष यादव, संतोष राजभर और अभिमन्यु यादव समेत अन्य मौजूद रहे।
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