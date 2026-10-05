नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक

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गाजीपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत शहर के सैनिक चौराहा पर सोमवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। यूनिक सेवा समिति के कलाकारों ने शहरवासियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया।
समिति के कलाकार अभिषेक मौर्या ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। शहर के तीन स्थानों पर इस तरह के नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने प्रस्तुति देकर लोगों को अपने घरों या कार्य स्थल के आसपास साफ-सफाई रखने का संदेश दिया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का भी संदेश दिया गया। लोगों को इससे होने वाले खतरों और नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर अल्का गिरी, नवीन गिरी, फीजा खातून, शैलेस, सरवन यादव, अभिषेक वर्मा आदि मौजूद रहे।
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