लंबित वादों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं : डीएम

पांच साल से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनता दर्शन के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया।



डीएम ने एआर कोऑपरेटिव के समन्वय से लेखपालों की ड्यूटी लगाकर किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा, ताकि उन्हें भटकना न पड़े। गोआश्रय स्थलों में चारा, पानी, प्रकाश और चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। बिना अनुमति कहीं भी मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस पर एसडीएम स्वयं निगरानी रखें।



कोहरे के मद्देनजर वाराणसी-गोरखपुर एनएच-31, गाजीपुर-बारा-बक्सर मार्ग और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों पर प्रकाश, रिफ्लेक्टर सहित सुरक्षा के इंतजाम समय से पूरे कराने को कहा। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवेश मार्गों पर अधिशासी अधिकारी और बीडीओ समन्वय से साफ-सफाई कराएं। कर्मचारियों के लंबित मानदेय का मामला मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय कर जल्द निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए।