गाजीपुर: ज्यादा मूल्य लिया या खाद की कालाबाजारी की तो दर्ज होगी एफआईआर, सचिव को डीएम ने चेताया; निर्देश
किसानों से खाद की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली या कालाबाजारी करने पर संबंधित समिति सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन ने खाद वितरण में अनियमितता रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिले में वर्तमान में तीन लाख 40 हजार क्विंटल यूरिया और 74 हजार क्विंटल डीएपी उपलब्ध है।
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गाजीपुर जिले में खाद की कमी और किसानों को हो रही परेशानी के बीच जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब तीन लाख चालीस हजार क्विंटल यूरिया और 74,000 क्विंटल डीएपी उपलब्ध है। सरकारी दर से ज्यादा कीमत वसूलने या समितियों को बंद रखने वाले सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि चार-पांच दिन पहले सैदपुर क्षेत्र की कुछ सरकारी दुकानों पर खाद की अनुपलब्धता की शिकायत मिली थी। इस पर निजी क्षेत्र से 6,000 क्विंटल खाद सरकारी दुकानों के लिए उपलब्ध कराई गई। बृहस्पतिवार को भी करीब 3,500 क्विंटल खाद मिली है। आधी रैक प्राप्त हो चुकी है और अगले तीन से चार दिनों में डीएपी की एक और रैक आने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि यूरिया का सरकारी मूल्य 266 रुपये और डीएपी का 1350 रुपये प्रति बोरी है। इससे अधिक वसूली करने पर कार्रवाई होगी। किसी सोसायटी के बंद रहने पर किसान प्रशासन को सूचना दें। डीएम ने बताया कि पूर्व में धरना-प्रदर्शन करने वाले एक सचिव के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
लंबित वादों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं : डीएम
पांच साल से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनता दर्शन के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया।
डीएम ने एआर कोऑपरेटिव के समन्वय से लेखपालों की ड्यूटी लगाकर किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा, ताकि उन्हें भटकना न पड़े। गोआश्रय स्थलों में चारा, पानी, प्रकाश और चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए। बिना अनुमति कहीं भी मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए। इस पर एसडीएम स्वयं निगरानी रखें।
कोहरे के मद्देनजर वाराणसी-गोरखपुर एनएच-31, गाजीपुर-बारा-बक्सर मार्ग और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों पर प्रकाश, रिफ्लेक्टर सहित सुरक्षा के इंतजाम समय से पूरे कराने को कहा। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवेश मार्गों पर अधिशासी अधिकारी और बीडीओ समन्वय से साफ-सफाई कराएं। कर्मचारियों के लंबित मानदेय का मामला मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय कर जल्द निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए।