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गाजीपुर के थानों में गूंजी सत्य-अहिंसा और स्वच्छता की शपथ, पुलिसकर्मियों ने किया गांधी-शास्त्री को नमन
गाजीपुर में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बृहस्पतिवार को जिले के सभी थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों ने दोनों महापुरुषों को नमन किया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर सलामी दी गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।
पुलिस अधीक्षक डॉ.ईरज राजा के अनुसार, दो अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जनपद के समस्त थानों और चौकियों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिसकर्मियों ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया और सलामी दी।
पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक गीता राय को अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों/सफाईकर्मियों को कंबल वितरित किया गया। इसके बाद उपस्थित पुलिसकर्मियों को संबोधित किया गया। उन्हें सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के मूल्यों को अपनाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों एवं उनके आदर्शों का स्मरण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर, क्षेत्राधिकारी लाइन रामकृष्ण तिवारी, क्षेत्राधिकारी यातायात अनिल कुमार, प्रतिसार निरीक्षक एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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