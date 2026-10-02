Ghazipur News: युवाओं को स्वरोजगार के लिए मोबाइल से सोलर इंस्टालेशन तक 14 नए ट्रेड में मिलेगा प्रशिक्षण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:39 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:39 AM IST
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गाजीपुर। अब युवाओं को पारंपरिक कारीगरी के साथ मोबाइल और कंप्यूटर मरम्मत से लेकर सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और सौंदर्य-वेलनेस तक का प्रशिक्षण मिलेगा। शासन ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के दूसरे चरण में 14 नए रोजगारपरक ट्रेड शामिल किए हैं। चयनित युवाओं को संबंधित ट्रेड में 10 दिन का प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजना में पहले 11 पारंपरिक ट्रेड शामिल थे। इनमें बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची और धोबी शामिल हैं। अब दूसरे चरण में बाजार की मांग और आधुनिक कौशल को ध्यान में रखते हुए मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा, मछुआरा, मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लंबर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और सौंदर्य-वेलनेस को जोड़ा गया है।
प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को संबंधित काम की तकनीक, ट्रेड की बारीकियों और व्यवसाय संचालन की जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे स्वरोजगार शुरू कर सकें।
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बाजार की बदलती मांग के अनुरूप आधुनिक कौशल पर जोर दिया जा रहा है। नए ट्रेड जोड़ने का उद्देश्य युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है।
--विवेक कुमार वर्मा,सहायक प्रबंधक उद्योग विभाग
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उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजना में पहले 11 पारंपरिक ट्रेड शामिल थे। इनमें बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची और धोबी शामिल हैं। अब दूसरे चरण में बाजार की मांग और आधुनिक कौशल को ध्यान में रखते हुए मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा, मछुआरा, मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लंबर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और सौंदर्य-वेलनेस को जोड़ा गया है।
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प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को संबंधित काम की तकनीक, ट्रेड की बारीकियों और व्यवसाय संचालन की जानकारी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे स्वरोजगार शुरू कर सकें।
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बाजार की बदलती मांग के अनुरूप आधुनिक कौशल पर जोर दिया जा रहा है। नए ट्रेड जोड़ने का उद्देश्य युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है।