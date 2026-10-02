Ghazipur News: जिले के दो स्टेशनों पर बनारस कोलकाता ट्रेन का होगा ठहराव

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इसका ठहराव जनपद के औड़िहार जंक्शन समेत सिटी रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया गया है। विशेष गाड़ी का बनारस से छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को होगा। कोलकाता से इसका संचालन सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को होगा।पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05048 बनारस-कोलकाता साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी बनारस से सुबह 10.45 बजे प्रस्थान कर औड़िहार से 11.50 बजे, गाजीपुर सिटी से दोपहर 12.40 बजे खुलकर आगे के लिए रवाना होगी।वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05047 कोलकाता-बनारस साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी कोलकाता से सुबह 08.25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुरेमनपुर से रात 12.07 बजे खुलकर गाजीपुर सिटी से 02.02 व औड़िहार जंक्शन से रात 3.02 बजे पहुंचकर आगे के लिए रवाना होगी। गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 20 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।