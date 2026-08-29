{"_id":"6a9277ee880e8a5ec20cfa69","slug":"video-garbage-has-been-dumped-for-four-months-while-drinking-water-supply-stalled-three-months-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"चार महीने से हो रहा कूड़ा डंप, तो कहीं तीन महीने से पेयजलापूर्ति ठप, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजीपुर शहर में दो जगहों बड़ीबाग व आदर्श बाजार में कांशीराम कॉलोनी है। इनमें एक कालोनी में चार महीने से शहर का कूड़ा ट्रैक्टर पर लेकर वहां डंप करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरे कालोनी में तीन महीने से पेयजलापूर्ति ठप है। नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण दोनों कॉलाेनियों के 12 हजार 500 लोगों की दुश्वारी बढ़ गई है।

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