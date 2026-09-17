{"_id":"6aac1cb99a3cdda23d003bf8","slug":"video-divine-architect-lord-vishwakarma-worshipped-his-birth-anniversary-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"जयंती पर पूजे गए देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर सहित जिले के गामीण क्षेत्रों में विश्वकर्मा जयंती बृहस्पतिवार को परंपरागत ढंग से मनाई गई। कई सरकारी तथा निजी यांत्रिक शालाओं में जहां देव शिल्पी की तस्वीर लगाकर उन्हें पूजा गया, वहीं कई स्थानों पर मूर्ति की स्थापना कर विधिवत हवन-पूजन का कार्य किया गया। इस मौके पर कई स्थानों पर भजन-कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना के साथ ही जगह-जगह भक्ति गीत बजते रहे।

... और पढ़ें