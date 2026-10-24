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शिव व माता पार्वती के प्रसंग को सुनकर भाव-विभोर हुए श्रद्धालु, VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM IST







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सुहवल क्षेत्र के ताड़ीघाट में श्रीमद्भागवत कथा के पहले दिन शनिवार को कथावाचक आचार्य सुभद्रानंदन महाराज ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा सुनाया। कथा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसंग का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भक्ति में भावविभोर हो उठे। ... और पढ़ें

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