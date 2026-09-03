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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Commuting by boat water on Revatipur-Rampur road in ghazipur

नाव के सहारे आवागमन, रेवतीपुर-रामपुर मार्ग पर पानी; VIDEO

Fri, 04 Sep 2026 12:08 AM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:08 AM IST
Commuting by boat water on Revatipur-Rampur road in ghazipur
धर्मपुरा पुलिया के पास धर्मपुरा और फिरोजपुर गांव के लोगों के आवागमन के लिए नाव लगाई गई है। धर्मपुरा, फिरोजपुर, जगतहपुर, महेशपुर, शेरपुरकला, शेरपुर खुर्द, पखनपुरा, रानीपुर, पचायो, सतर, माधी और लालूपुर के सिवान में पानी फैल रहा है। रेवतीपुर। बाढ़ से घिरे गांवों में नाव ही आवागमन का सहारा बनी हुई है। रेवतीपुर-रामपुर मार्ग पर कई स्थानों पर पानी भर गया है। किसान पशुओं को सुरक्षित स्थानों और डेरे पर पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेवतीपुर-रामपुर तथा नगदीलपुर-कामाख्या धाम मार्ग की ऊंचाई बढ़ा दी गई होती तो बाढ़ में ये मार्ग इतनी जल्दी बंद नहीं होते।
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