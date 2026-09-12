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ओपीडी में ताला बंद कर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे बीएचएमएस के इंटर्न व छात्र, VIDEO

Sat, 12 Sep 2026 11:49 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:49 PM IST
BHMS interns and students lock OPD and go indefinite strike
बीएचएमएस इंटर्न के मानदेय में वृद्धि को लेकर इंटर्न और छात्रों ने शनिवार को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालय की ओपीडी में ताला बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान छात्र व इंटर्न हाथों में पोस्ट व बैनर लेकर नारेबाजी भी की। हड़ताल की वजह से सभी चिकित्सकीय कार्य ठप होने से ओपीडी में पहुंचने वाले विभिन्न रोगों के करीब 250 से अधिक मरीजों को बिना इलाज ही वापस जाना पड़ा।
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