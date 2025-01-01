Ghazipur News: सीएचसी में इंटर्नशिप कर रहे फॉर्मेसी के छात्र को बोलेरो ने मारी टक्कर, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 AM IST
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जखनिया। भुड़कुड़ा कोतवाली के जाही देवका गांव के पास शुक्रवार की देर शाम बोलेरो के धक्के से बाइक सवार अमन कुमार (28) की मौत हो गई।
वह डीफार्मा करने के बाद जखनिया सीएचसी पर इटर्नरशिप कर रहे थे। वह सीएचसी से घर जा रहे थे। कोतवाल धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि हथियाराम गांव निवासी अमन कुमार जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर शाम घर वापस जा रहे थे। जखनिया रायपुर मार्ग स्थित जाही देवका गांव के पास तेज अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गए।
आसपास के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए सीएचसी जखनिया पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज अस्पताल रेफर कर दिया।
परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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वह डीफार्मा करने के बाद जखनिया सीएचसी पर इटर्नरशिप कर रहे थे। वह सीएचसी से घर जा रहे थे। कोतवाल धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि हथियाराम गांव निवासी अमन कुमार जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर शाम घर वापस जा रहे थे। जखनिया रायपुर मार्ग स्थित जाही देवका गांव के पास तेज अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गए।
आसपास के लोगों ने उन्हें उपचार के लिए सीएचसी जखनिया पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों ने उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज अस्पताल रेफर कर दिया।
परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।