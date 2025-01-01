Ghazipur News: मंडलीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए 9 लड़कियों समेत 24 शटलर चयनित

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क्रीड़ा सचिव आकाश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के बालक वर्ग के अंडर-14 आयुवर्ग में एसएनआईसी सादात के किशन, जीआईसी गाजीपुर के विशाल यादव, एसएनआईसी सादात के कृष्णा और जीआईसी गाजीपुर के दिव्यांश खरवार का चयन किया गया है। वहीं, अंडर-17 में एसडीएनआईसी भीमापार के रुद्र प्रताप यादव, बीआईसी सादात के सत्यम मौर्य, बीआईसी सादात के सुमित राजभर, एनएनआईसी नंदगंज के अभय विश्वकर्मा, एसडीएनआईसी भीमापार के शिवम यादव का चयन किया गया। अंडर-19 में एमबीएनएसएस गोविंदपुर मठिया के अमन कुशवाहा, बीआरआईसी पचरा नंदगंज के राहुल कुशवाहा, एसएसआईसी नंदगंज के सनी कुमार, जीआईसी गाजीपुर के सिद्धार्थ पांडेय का चयन किया गया है।बालिका वर्ग के अंडर-14 में एलसीआईसी गाजीपुर की आराध्या आर्या, एसएसआईसी नंदगंज की रिया यादव, एसएनआईसी सादात की आराध्या पाल का चयन किया गया है। अंडर-17 में एसएसआईसी नंदगंज की तनु विश्वकर्मा, एसएसआईसी नंदगंज की अंकिता मौर्य का चयन किया गया। अंडर-19 के एलसीआईसी गाजीपुर की प्रियंजली पासवान, एसएसआईसी नंदगंज की खुशी, एलसीआईसी गाजीपुर की काशिश गौतम और एसएसआईसी नंदगंज की पायल कुमारी का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में उदय शर्मा थे। अंत में विजेताओं को एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मच्छटी के प्रधानाचार्य सेराज अहमद ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉ. अखंड प्रताप राय, मुरलीधर राय, राकेश सिंह आदि मौजूद रहे।