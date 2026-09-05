ढाई घंटे में 8.5 एमएम बारिश, शहर में तीन फीट जलभराव; VIDEO

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शहर में शनिवार को ढाई घंटे बारिश हुई। 8.5 एमएम बारिश से शहर के प्रमुख हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखी गई। इसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए लोग जिम्मेदारों को कोसते रहे। वहीं जनपद का अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद अधिकतम तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस लुढ़का।

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