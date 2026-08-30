Ghazipur News: दूसरे दिन 13 हजार महिलाओं ने निशुल्क यात्रा का उठाया लाभ

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भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन जिले में 28 अगस्त को मनाया गया। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं दूरदराज रहने वाले भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं। महिलाओं को आवागमन की सुविधा देने के लिए बीते वर्षों की तरह इस बार भी प्रदेश सरकार ने निशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी। इसके तहत महिला यात्रियों के साथ उनके एक परिजन या सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ दिया गया।निशुल्क बस सेवा 27 अगस्त की सुबह छह बजे से शुरू होकर 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रही। पहले दिन 27 अगस्त को 6016 और दूसरे दिन शुक्रवार को 28 अगस्त को 13 हजार महिलाओं ने निशुल्क यात्रा की। इस तरह दो दिनों में कुल 19,016 महिलाओं ने सरकारी सुविधा का लाभ उठाया। अलग-अलग रूटों पर हजारों महिलाओं ने रोडवेज बसों से सफर किया। इस पहल से त्योहार पर महिलाओं का आर्थिक बोझ कम होने के साथ ही उन्हें मायके और ससुराल आने-जाने में सहूलियत मिली। रोडवेज बसों से यात्रा सुगम होने पर महिलाओं ने खुशी जताई। स्थानीय डिपो के केंद्र प्रभारी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि दूसरे दिन 13 हजार महिला यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया।