VIDEO: निषाद पार्टी ने तहसील पर किया धरना- प्रदर्शन

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निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर टूंडला तहसील में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गृह सचिव के नाम एसडीएम दिव्या सिंह को ज्ञापन साैंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेश कुमार निषाद के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील पहुंचे, उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते हुए जमाकार नारेबाजी की।

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