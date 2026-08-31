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अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2004 में गठित संस्था का नवीनीकरण न होने पर 2019 में नई संस्था पंजीकृत हुई थी। वर्ष 2024 तक वैध नवीनीकरण प्रकाश चंद्र अग्रवाल, रमाशंकर अग्रवाल और तारा चंद मित्तल ने कराया था। वह 19 अप्रैल से 26 अगस्त 2024 तक अमेरिका में थे। इससे नवीनीकरण में उनका कोई योगदान नहीं था।उनके खिलाफ 27 सितंबर 2025 को थाना कमला नगर में धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन्होंने बताया कि संस्था के बैंक खाते से निकासी के लिए कम से कम दो हस्ताक्षर अनिवार्य थे। इसलिए वह अकेले खाते से रकम नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने आरोपों को झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।