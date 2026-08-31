फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Gambling Den in the Jungle: Eight Arrested in Agra With ₹50,200 Cash and Playing Cards

जंगल में जुए की महफिल: 50 हजार की नकदी संग आठ जुआरी गिरफ्तार, ताश की गड्डी भी बरामद

Mon, 31 Aug 2026 10:06 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 10:06 AM IST
सार

आगरा की सिकंदरा पुलिस ने रामलाल वृद्धाश्रम के पीछे जंगल में जुआ खेलते आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50,200 रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद की गई है।
 

विज्ञापन
Gambling Den in the Jungle: Eight Arrested in Agra With ₹50,200 Cash and Playing Cards
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा के सिकंदरा पुलिस ने रामलाल वृद्धाश्रम के पीछे जंगल से आठ जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 50,200 रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद हुई है। एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शिवम निवासी सिर की मंडी, सौरभ राजपूत निवास नगला पदी, रवि महौर निवासी राजनगर, मनोज कुमार, गोपाल चौरसिया और गौरवेंद्र तीनों निवासी नगला पदी, अभिषेक ठाकुर निवासी राजा मंडी, राहुल निवासी पंजाबी बाग दयालबाग हैं।
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed