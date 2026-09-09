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VIDEO: बार एसोसिएशन को मिली सफलता, अब शिकोहाबाद में होंगे 70 गांव के बैनामे
शिकोहाबाद। परिसीमन के दौरान शिकोहाबाद में 70 गांव शामिल किए गए थे लेकिन उनका बैनामा कार्य जसराना तहसील में हो रहा था। इसको लेकर शिकोहाबाद बार एसोसिएशन का पिछले लंबे समय से चल रहा संघर्ष बुधवार को रंग लाया। जसराना तहसील में हो रहे बैनामा कार्य को शिकोहाबाद तहसील में स्थानन्तरित कर दिया गया। बार एसोसिएशन की इस जीत पर अधिवक्ताओं ने तहसील सभागार कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने हर्ष व्यक्त किया।
एसडीएम शिकोहाबाद राजेश कुमार शुक्ला भी बैठक में शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष एड वेदप्रकाश यादव ने कहा कि हमारी यह लड़ाई पिछले कई माह से चल रही थी। शिकोहाबाद तहसील के 70 गांवों का बैनामा कार्य जसराना तहसील में हो रहा था। जिससे बैनामा कराने जाने वाले लोगों को शिकोहाबाद से जसराना तहसील तक की दौड़ लगानी पड़ती थी। अब जबकि 70 गांव का बैनामा कार्य शिकोहाबाद में होगा, तो इससे बैनामा कराने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। एड अशोक यादव ने कहा कि शिकोहाबाद तहसील में इन गांव के बैनामे शुरू होने से न सिर्फ अधिवक्ताओं को काम मिलेगा बल्कि बैनामा कराने आने वाले लोगों की जेबों पर भी ट्रांसपोर्टेशन का अतिरिक्त खर्च भी नहीं पड़ेगा।
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