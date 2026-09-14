Firozabad News: हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर, दोनों घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:36 PM IST
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टूंडला। सोमवार शाम बेटी की शादी के लिए लड़का देखकर बटेश्वर से लौट रहे बाइक सवार पिता-पुत्र (सुखराम और 25 वर्षीय विकास कुमार) को फिरोजाबाद हाईवे पर नायरा पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा के थाना एत्मादपुर अंतर्गत गांव नगला लाले के रहने वाले पीड़ितों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, और थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात ट्रक की तलाश करते हुए तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। संवाद
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