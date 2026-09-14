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Firozabad News: महिला ने पुलिस पर लगाया पति को डंडों से पीटने का आरोप

Mon, 14 Sep 2026 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:36 PM IST
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Woman accuses police of beating her husband with batons.
शिकोहाबाद। शराब पीकर आए पति की शिकायत करना महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि डायल-112 की टीम ने शराबी पति को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। पुलिस की पिटाई से युवक के शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए हैं। जिसे उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
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थाना क्षेत्र के गांव मलिखानपुर निवासी फूलन देवी का आरोप है कि रविवार रात उसका पति नरेंद्र शराब पीकर घर पर आया था। शराब के नशे में उसका अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पीड़िता ने घटना की शिकायत डायल-112 पर पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आ गई। इस दौरान महिला के पति नरेंद्र की पुलिस टीम से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस बात से आक्रोशित होकर पुलिस ने महिला के पति की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई के कारण नरेंद्र की हालत बिगड़ गई। उसके शरीर पर डंडों के निशान बन गए, उसका शरीर नीला पड़ गया।
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पति को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। यहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़िता का कहना था कि मैंने पुलिस को सिर्फ अपने पति को धमकाने के लिए बुलाया था। घटना की जानकारी मिलने पर थाना शिकोहाबाद पुलिस के उप निरीक्षक योगेश कुमार ने अस्पताल जाकर पीड़ित दंपती के बयान दर्ज किए हैं। इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा ने बताया कि अभी इस घटना की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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फोटो-207-अस्पताल में अपने घायल पति का उपचार कराती पीड़िता। स्रोत स्वयं
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