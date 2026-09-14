Firozabad News: सर्विस रोड से हटाया अतिक्रमण, 80 ई-रिक्शा के चालान

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थाना रसूलपुर से लेकर जाटवपुरी चौराहा तक दोनों ओर सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े कबाड़ वाहनों और डंप सामान को हटवाकर सड़क को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया गया। निगम के प्रवर्तन दल और संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने कबाड़ दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने सुबह से ही जैन मंदिर तिराहा और क्लब चौराहा पर अभियान चलाया। जैन मंदिर पर आड़े-तिरछे खड़े होकर जाम लगाने वाले लगभग 80 ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के चालान काटे गए।शहर को जाममुक्त बनाने के लिए बना 5 सूत्री मास्टर प्लानरूट निर्धारण और स्टीकर व्यवस्था: अब ई-रिक्शा निर्धारित रूट पर ही चलेंगे। नंबरिंग के हिसाब से उन पर रूट के स्टीकर चस्पा किए जा रहे हैं।अस्थायी पार्किंग व्यवस्था: नए बने उपरिगामी पुल के नीचे बनी अस्थाई पार्किंग में टूंडला की ओर से आने वाले ऑटो और प्राइवेट सवारी वाहन खड़े कराए जाएंगे।नया वेंडिंग जोन: पुराने हाईवे पुल के नीचे वेंडिंग जोन बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है ताकि ठेले-खोमचे वालों को एक जगह व्यवस्थित किया जा सके।बाजारों में ई-रिक्शा पर नो-एंट्री: शास्त्री मार्केट और शहर के अन्य मुख्य व व्यस्त बाजारों में ई-रिक्शा के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी है।निरंतर चलेगा अभियान: मुख्य बाजारों व चौराहों के फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए खाली कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा।मुख्य बाजारों और चौराहों के फुटपाथों को खाली कराया जाएगा ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सुगम यातायात के लिए अवैध कब्जों को हटाने के साथ ही क्षेत्र की निरंतर निगरानी की जाएगी।- निहाल चंद, सहायक नगर आयुक्तई-रिक्शा और ऑटो के लिए रूट तय कर दिए गए हैं। नंबर के हिसाब से ही उन्हें निर्धारित रूट पर चलने की अनुमति होगी। रूट का उल्लंघन करने वाले वाहनों को तुरंत सीज किया जाएगा।- महेश सिंह, प्रभारी, यातायात पुलिस