Firozabad News: वाहन की टक्कर से पलटा पानी का टैंकर, चालक की मौत

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मथुरा के थाना राया क्षेत्र के मनानी बालू निवासी दिनेश उर्फ विकास (45) नारखी-कायथा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में पानी का टैंकर चला रहे थे। रविवार देररात को फरिहा-नारखी मार्ग पर डोरसा के पास वह सड़क पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आए वाहन ने टैंकर में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दिनेश को टैंकर के नीचे से बाहर निकलवाया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। साथियों ने बताया कि नारखी-कायथा मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की ओर से चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। मृतक तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था। थानाध्यक्ष संजय कुमार पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।