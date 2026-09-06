VIDEO: फिरोजाबाद में डीएम ने किया सरकारी ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण

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फिरोजाबाद में डीएम संतोष कुमार शर्मा ने रविवार को सरकारी ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजो से बातचीत की। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर मौजूद मरीजों एवं उनके तीमारदारों से भी बातचीत की। ट्रामा सेंटर में मिलने वाले उपचार के बारे में जाना। इसके बाद एक्सरे केंद्र एवं सीटी स्कैन सेंटर की जांच करने की पहुंचे, सफाई की व्यवस्था देखने वाले ठेकेदार को सख्त हिदायत दी की प्रत्येक घंटे में साफ सफाई की जाए। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट विनोद पांडेय, सीएमएस डॉ. नवीन जैन, तहसीलदार सदर सुशील कुमार, डिप्टी सीएमओ मौजूद थे।

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