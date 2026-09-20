फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Assembly Elections Commission Sector Zonal Magistrates

Firozabad News: विधानसभा चुनावः आयोग ने 30 सितंबर तक मांगी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की सूची

Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Assembly Elections Commission Sector Zonal Magistrates
फिरोजाबाद। निर्वाचन आयोग चुनावी मोड में आ गया है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर 30 सितंबर तक उनकी सूची मांगी है, ताकि मतदान केंद्र भवनों का स्थलीय सत्यापन कराया जा सके।
विज्ञापन

चुनाव में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का काम 70 प्रतिशत से अधिक जिले में पूरा कर लिया गया है। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बूथों के हिसाब से मशीनों को तैयार किया जा रहा है।
विज्ञापन

आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन 10 से 12 मतदान केंद्र रखे जाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भूमिका वल्नरेबिलिटी मैपिंग (संवेदनशीलता का आकलन), मतदान केंद्रों पर एएमएफ (अश्वोर्ड मिनिमम फैसिलिटी/न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं) की व्यवस्था के पर्यवेक्षण और मतदेय स्थलों के संभाजन में बेहद महत्वपूर्ण होगी। आयोग के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने अधिकारियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed