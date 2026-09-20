Firozabad News: विधानसभा चुनावः आयोग ने 30 सितंबर तक मांगी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की सूची

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चुनाव में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का काम 70 प्रतिशत से अधिक जिले में पूरा कर लिया गया है। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के बूथों के हिसाब से मशीनों को तैयार किया जा रहा है।आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन 10 से 12 मतदान केंद्र रखे जाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भूमिका वल्नरेबिलिटी मैपिंग (संवेदनशीलता का आकलन), मतदान केंद्रों पर एएमएफ (अश्वोर्ड मिनिमम फैसिलिटी/न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं) की व्यवस्था के पर्यवेक्षण और मतदेय स्थलों के संभाजन में बेहद महत्वपूर्ण होगी। आयोग के निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने अधिकारियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।