Firozabad News: पॉलिसी में बोनस का झांसा देकर व्यापारी से 4.53 लाख की ठगी

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खैरगढ़ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। ठगी गई रकम में से 1.25 लाख रुपये तत्काल खातों में फ्रीज करा दिए हैं। चूड़ी व्यापारी वीरेश कुमार ने बताया कि 24 जून 2026 को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आई थी।कॉलर ने उनकी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा विवरण देते हुए कहा कि पॉलिसी पर आया बोनस एजेंट के खाते में क्रेडिट हो रहा है। बोनस और बकाया किस्त जमा करना चाहते हैं, तो दिए जा रहे विवरण पर भुगतान करें। इस प्रकार आरोपियों ने ठगी कर ली। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर पूरी रकम रिकवर की जाएगी।