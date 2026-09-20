Firozabad News: बाबा नीब करोरी पैतृक संपत्ति विवाद में नोटिस के बाद पौत्रियों ने सौंपा जवाब

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पौत्रियों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और घरोनी के अनुसार, भूखंड संख्या 220 (पैतृक मकान) की घरोनी में आज भी बाबा नीब करोरी का नाम दर्ज है। भूखंड संख्या 211 (डाक बंगला) बाबा की जन्मस्थली के रूप में दर्ज है। पौत्रियों ने साक्ष्य के रूप में घरोनी और परिवार रजिस्टर की नकल तहसीलदार टूंडला को प्रेषित करते हुए मांग की है कि कानूनी वारिस के रूप में परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएं और उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए।बता दें कि अगस्त में बाबा नीब करोरी के छोटे बेटे दिवंगत धर्मनारायण शर्मा की छह बेटियों भावना रावत, सुनीता शर्मा, अर्चना शर्मा, वंदना शर्मा, रितु तिवारी और रिचा रावत की ओर से भावना रावत के पति मनोज रावत ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा था। आरोप लगाया गया था कि श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा बाबा के पैतृक घर (भूखंड संख्या 220) और डाक बंगले (भूखंड संख्या 211) पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि यह संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान या बिक्री नहीं की गई है।