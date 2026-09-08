फर्रुखाबाद: जलभराव बना मुसीबत, बीमार महिला को कड़ाही में बैठाकर ले गए घर

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गांव सिनौली में पानी भरा होने से बुजुर्ग कमला देवी के हाथ में पिछले दिनों चोट लग गई थी। इसके चलते वह दवा लेने कायमगंज गई थीं। वहां से दोपहर को घर पहुंचीं तो हाथ में पट्टी बंधी होने से उन्हें कड़ाही में बैठाकर घर तक ले जाया गया। गांव में पानी भरा होने से लोग परेशान हैं।

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