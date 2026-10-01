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फर्रुखाबाद में भीषण विस्फोट से दहला इलाका, आतिशबाजी की दुकान में जोरदार धमाका

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 01 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 04:00 PM IST







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शमशाबाद नगर पंचायत अंतर्गत शमसाबाद-रोशनाबाद मार्ग पर स्थित लाइसेंसधारी सफरुद्दीन की आतिशबाजी की दुकान में दोपहर करीब ढाई बजे भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान का पक्का कमरा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ... और पढ़ें

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