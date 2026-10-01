फर्रुखाबाद विस्फोट: आतिशबाजी की बंद दुकान में जोरदार धमाका, छत और कमरा बुरी तरह ध्वस्त, जांच में जुटी पुलिस
Farrukhabad News: शमशाबाद नगर पंचायत अंतर्गत शमसाबाद-रोशनाबाद मार्ग पर स्थित लाइसेंसधारी सफरुद्दीन की आतिशबाजी की दुकान में दोपहर करीब ढाई बजे भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान का पक्का कमरा पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
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फर्रुखाबाद जिले में शमसाबाद नगर पंचायत के मोहल्ला मीरा दरवाजा निवासी लाइसेंसधारी सफरुद्दीन की आतिशबाजी की दुकान में शमसाबाद रोशनाबाद मार्ग पर है। बंद दुकान में दोपहर करीब ढाई बजे जोरदार धमाका हो गया। धमाके से दुकान का कमरा ध्वस्त हो गया। घटना के समय दुकान में ताला बंद था और लाइसेंसधारी सफरुद्दीन अपने घर पर थे।
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। लाइसेंसधारी सफरुद्दीन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमाका किस कारण हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।