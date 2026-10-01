फर्रुखाबाद: युवक की संदिग्ध मौत पर मंचा बवाल, गांव के ही युवक पर लगा हत्या का आरोप

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फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करथिया में आछेलाल (38) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी किरन ने गांव के ही एक युवक पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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