Farrukhabad News: बघार नाले में डूबा किशोर, तीन घंटे बाद मिला शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:35 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:35 AM IST
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फर्रुखाबाद। दोस्तों संग बघार नाले में नहाते समय किशोर गहरे पानी में डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों से खोजबीन कराई तो 50 मीटर दूर जलकुंभी में फंसा मिला। पुलिस उसे लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मऊदरवाजा थाने के गांव गढ़िया निवासी स्व. राजीव कुमार राजपूत का पुत्र अनिकेत राजपूत (14) बुधवार दोपहर दो बजे दोस्तों संग मानिकपुर जाने वाले रास्ते पर अजमतपुर के पास बघार नाले की पुलिया पर नहाने गया था। वह दोस्तों के साथ नहा रहा था, तभी अनिकेत डूबने लगा। पास में नहा रहे रामतीर्थ के पुत्र ने बचाने का प्रयास किया मगर तेज धार और गहरे पानी में नाकाम रहा।
थानाध्यक्ष अजब सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने सोताबहादुरपुर से गोताखोरों को बुलाकर खोजबीन कराई। घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जलकुंभी में किशोर फंसा मिला। अनिकेत के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। दादी पालन पोषण करती थीं। वह इकलौती संतान था। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि अनिकेत दोस्तों संग नहाते समय पैर फिसलने से नाला के गहरे पानी में डूब गया था।
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मऊदरवाजा थाने के गांव गढ़िया निवासी स्व. राजीव कुमार राजपूत का पुत्र अनिकेत राजपूत (14) बुधवार दोपहर दो बजे दोस्तों संग मानिकपुर जाने वाले रास्ते पर अजमतपुर के पास बघार नाले की पुलिया पर नहाने गया था। वह दोस्तों के साथ नहा रहा था, तभी अनिकेत डूबने लगा। पास में नहा रहे रामतीर्थ के पुत्र ने बचाने का प्रयास किया मगर तेज धार और गहरे पानी में नाकाम रहा।
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थानाध्यक्ष अजब सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने सोताबहादुरपुर से गोताखोरों को बुलाकर खोजबीन कराई। घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर जलकुंभी में किशोर फंसा मिला। अनिकेत के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। दादी पालन पोषण करती थीं। वह इकलौती संतान था। थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि अनिकेत दोस्तों संग नहाते समय पैर फिसलने से नाला के गहरे पानी में डूब गया था।
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