{"_id":"6abd34db5bed8d36e9054f68","slug":"video-welcome-at-pehra-bridge-for-seva-sankalp-kalash-yatra-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सेवा संकल्प कलश यात्रा का पहरा पुल पर जोरदार स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के राजा का रामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सेवा संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है। इसी क्रम में सेवा संकल्प कलश यात्रा बुधवार को थाना क्षेत्र के पहरा पुल पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। अभियान के तहत देशभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहरा पुल पर यात्रा के पहुंचते ही भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अर्जुन सिंह राठौर, सुजीत गुप्ता बॉबी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्वागत के लिए पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल लोगों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद जेसीबी के माध्यम से यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र सिंह राठौर, गौरव राठौर, आशुतोष तिवारी, अखिलेश राठौर, बहाल मियां, देवराज चौहान, रामानन्द मिश्र सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पाधिकारी मौजूद रहे।

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