VIDEO: रोडवेज बस ने कुचल दिए बाइक सवार, मासूम सहित दो की चली गई जान; तीन की हालत गंभीर

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एटा देहात कोतवाली क्षेत्र में महिंद्रा एजेंसी के पास शुक्रवार देर रात रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पांच साल का मासूम भी शामिल है। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हादसा शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। बताया गया कि बाइक सवार एटा में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान महिंद्रा एजेंसी के पास रोडवेज बस ने अचानक कट मारा। इससे बाइक बस में जा घुसी और उस पर सवार लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

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