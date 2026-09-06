Etah News: लोहे का गेट और सीसीटीवी कैमरे उखाड़ ले गए कुछ लोग

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तिसौरी गांव के एक भूखंड को लेकर सत्यदेव मिश्र का गांव के दूसरे पक्ष से विभाजन को लेकर विवाद चल रहा है जो राजस्व और दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। सत्यदेव ने बताया कि इस विवादित भूखंड पर वह काबिज हैं। भूखंड की चारों ओर से दीवार हो रही है और एक लोहे का गेट लगा हुआ है। सुरक्षा के लिए भूखंड पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दीवानी न्यायालय ने 8 जुलाई को इस भूखंड को लेकर कोई निर्णय न होने तक किसी प्रकार का निर्माण कराने के लिए स्थगन आदेश जारी किया था। जिसकी जानकारी दीवानी अमीन और थाना पुलिस को भी दी गई थी। इसके बाद भी तीन अज्ञात लोग 31 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद लोहे का गेट और सीसीटीवी कैमरे उखाड़ ले गए। जानकारी पर पीड़ित ने रात में ही 2.50 बजे डायल 112 पुलिस को फोन पर सूचना दी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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अलीगंज। क्षेत्र के गांव तिसौरी में विवादित भूखंड से कुछ लोग रात के अंधेरे में लोहे का गेट और सीसीटीवी कैमरे उखाड़ ले गए। भूखंड पर काबिज व्यक्ति ने तीन अज्ञात लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भूखंड विभाजन को लेकर दीवानी न्यायालय से किसी प्रकार का निर्माण कराने पर रोक है।