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राजा का रामपुर। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में थाना के थानाध्यक्ष रोहित राठी ने क्षेत्र के अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव के दौरान आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष ने पहरैया और पहरा गांव के प्राथमिक विद्यालयों सहित कस्बा स्थित बीडीआरएस इंटर कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों के प्रवेश एवं निकास द्वार की स्थिति देखी। इसके साथ ही मतदान के दिन मतदाताओं, पुलिस बल और मतदान कार्मिकों के आवागमन को लेकर उपलब्ध रास्तों की जानकारी ली। उन्होंने यह भी देखा कि मतदान के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और मतदाताओं को केंद्र तक पहुंचने में परेशानी का सामना न करना पड़े। थानाध्यक्ष ने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी के ठहरने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों पर उपलब्ध स्थान और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति देखी, जिससे मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र होने के चलते इन स्थानों पर विशेष सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं और चुनाव संबंधी तैयारियों की स्थिति को निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया गया। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी गई। थानाध्यक्ष रोहित राठी ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चुनाव से पहले आवश्यक तैयारियों को परखने की प्रक्रिया पूरी की। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराना है।

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